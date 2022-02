Che Dio ci aiuti: le gemelle hanno un cognome importantissimo, eccolo! (Di domenica 20 febbraio 2022) Che Dio ci aiuti, le gemelle hanno un cognome importantissimo: ecco qual è, svela tutto sulla loro famiglia. La serie con Elena Sofia Ricci è ormai diventata un must di Rai 1; sin dal suo esordio nel 2011, la fiction con protagonista suor Angela è stata amatissima da tutti gli spettatori, arrivando alla bellezza di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 20 febbraio 2022) Che Dio ci, leun: ecco qual è, svela tutto sulla loro famiglia. La serie con Elena Sofia Ricci è ormai diventata un must di Rai 1; sin dal suo esordio nel 2011, la fiction con protagonista suor Angela è stata amatissima da tutti gli spettatori, arrivando alla bellezza di L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Pontifex_it : L’amore a Dio e al prossimo è il passaporto per il cielo. I beni terreni sono polvere che svanisce, ma l’amore che… - Pontifex_it : I bambini soldato sono derubati della loro infanzia, della loro innocenza, del loro futuro, tante volte della loro… - CauseSanti : Dio sarà per sempre nella storia dell’umanità come Colui che è presente, vicino, provvidente, santo e misericordios… - ernluccar : RT @a_meluzzi: Grazie della amicizia che mi avete manifestato in questi giorni. Anche un banale falso allarme ci aiuti ad apprezzare l’amor… - Elisa34012803 : RT @GiuseppePiu1: @Elisa34012803 @daniela58820341 @jachedeleo @nessunolau @Pinuccio6512 @nuvola1000 @leoneleone451 @emmpad2 @LeneLepre @Lic… -