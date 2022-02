C’è crisi? I partiti alto-atesini hanno un’idea: rimettere il finanziamento pubblico ai partiti. Come? Con maggiori indennità ai consiglieri (Di domenica 20 febbraio 2022) In alto Adige si affaccia l’ipotesi di reintrodurre il finanziamento pubblico dei partiti sotto forma di maggiori indennità ai consiglieri provinciali. La commissione speciale creata a novembre per disciplinare la materia degli stipendi e delle pensioni dei consiglieri avrà all’ordine del giorno della seduta del 22 febbraio un punto significativo: “Votazione sulla trattazione del finanziamento pubblico ai partiti nell’oggetto della commissione”. Si tratta di una estensione dei compiti del parlamentino presieduto da Carlo Vettori di Forza Italia e composto di 12 consiglieri, appartenenti a tutti i gruppi politici. La commissione voterà innanzitutto se ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022) InAdige si affaccia l’ipotesi di reintrodurre ildeisotto forma diaiprovinciali. La commissione speciale creata a novembre per disciplinare la materia degli stipendi e delle pensioni deiavrà all’ordine del giorno della seduta del 22 febbraio un punto significativo: “Votazione sulla trattazione delainell’oggetto della commissione”. Si tratta di una estensione dei compiti del parlamentino presieduto da Carlo Vettori di Forza Italia e composto di 12, appartenenti a tutti i gruppi politici. La commissione voterà innanzitutto se ...

pisto_gol : Nella scorsa stagione le due punte dell’Inter con movimenti codificati-uno incontro, uno in profondità-mettevano in… - Avvenire_Nei : Confini. La crisi ucraina: perché si rischia la guerra. Le cose da sapere - fattoquotidiano : C’è crisi? I partiti alto-atesini hanno un’idea: rimettere il finanziamento pubblico ai partiti. Come? Con maggiori… - maxbosetti : #Ukraine Una bella, quanto triste, analisi di #sergioromano sulla crisi Ucraina. La sua grande razionalità e chiare… - ghiacciosottile : @Energia__Pura infatti non c'è nessuna crisi sanitaria perchè lo era già prima della pandemia, non è più crisi orma… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è crisi Caro bollette: cosa c'è nel decreto del Governo Punto Informatico