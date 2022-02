Calcio femminile, Milena Bertolini: “Brave a interpretare i momenti del match, pronte per la Finale dell’Algarve Cup” (Di domenica 20 febbraio 2022) E sono due ed è Finale! La Nazionale italiana di Calcio femminile ha concesso il bis quest’oggi e si è imposta nel secondo incontro dell’Algarve Cup contro la Norvegia per 2-1, dopo la vittoria all’esordio contro la Danimarca. Grazie alle reti di Valentina Giacinti al 10? e di Arianna Caruso al 28?, le nostre portacolori hanno prevalso contro le scandinave che nei minuti di recupero della prima frazione sono andate a segno con Celin Bizet Ildhusoy, calciatrice del PSG. Un successo di spessore contro una formazione che annovera tra le sue fila atlete di livello internazionale. E dunque la compagine allenata da Milena Bertolini ha staccato il biglietto per l’atto conclusivo che si disputerà alle 12.00 italiane di mercoledì 23 febbraio contro la vincente del confronto tra Portogallo e ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) E sono due ed è! La Nazionale italiana diha concesso il bis quest’oggi e si è imposta nel secondo incontroCup contro la Norvegia per 2-1, dopo la vittoria all’esordio contro la Danimarca. Grazie alle reti di Valentina Giacinti al 10? e di Arianna Caruso al 28?, le nostre portacolori hanno prevalso contro le scandinave che nei minuti di recupero della prima frazione sono andate a segno con Celin Bizet Ildhusoy, calciatrice del PSG. Un successo di spessore contro una formazione che annovera tra le sue fila atlete di livello internazionale. E dunque la compagine allenata daha staccato il biglietto per l’atto conclusivo che si disputerà alle 12.00 italiane di mercoledì 23 febbraio contro la vincente del confronto tra Portogallo e ...

