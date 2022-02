Wta Dubai 2022, è un’ Ostapenko formato Roland Garros: piegata Kudermetova in finale (Di sabato 19 febbraio 2022) Jelena Ostapenko è la nuova campionessa del torneo Wta 500 di Dubai (hard). La lettone ha messo in riga anche la russa Veronika Kudermetova, uscita sconfitta con lo score di 6-0 6-4 dopo un’ora e sei minuti di partita. L’ex vincitrice del Roland Garros ha letteralmente dominato il primo set. Nel secondo, invece, la sua avversaria ha ripreso quota e si è portata avanti di un break (0-2). Ostapenko però è rientrata subito in partita e successivamente è riuscita anche ad allungare di un break. Sul 5-3 ha fallito l’occasione di servire per il match ma nel decimo game ha strappato il servizio a Kudermetova, che ha definitivamente deposto le armi. Per la lettone si tratta del quinto titolo della carriera. Da dopodomani sarà la nuova numero tredici delle classifiche Wta, la ... Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) Jelenaè la nuova campionessa del torneo Wta 500 di(hard). La lettone ha messo in riga anche la russa Veronika, uscita sconfitta con lo score di 6-0 6-4 dopo un’ora e sei minuti di partita. L’ex vincitrice delha letteralmente dominato il primo set. Nel secondo, invece, la sua avversaria ha ripreso quota e si è portata avanti di un break (0-2).però è rientrata subito in partita e successivamente è riuscita anche ad allungare di un break. Sul 5-3 ha fallito l’occasione di servire per il match ma nel decimo game ha strappato il servizio a, che ha definitivamente deposto le armi. Per la lettone si tratta del quinto titolo della carriera. Da dopodomani sarà la nuova numero tredici delle classifiche Wta, la ...

