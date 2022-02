Vaccino: via libera dall'Aifa alla quarta dose per gli immunodepressi (Di sabato 19 febbraio 2022) Si tratta di una platea di circa tre milioni di fragili. Intanto la curva dei contagi continua la sua discesa: oggi 50mila nuovi casi, 252 vittime, tasso di positività al 10,2% Leggi su tg.la7 (Di sabato 19 febbraio 2022) Si tratta di una platea di circa tre milioni di fragili. Intanto la curva dei contagi continua la sua discesa: oggi 50mila nuovi casi, 252 vittime, tasso di positività al 10,2%

Advertising

RobertoBurioni : Il vaccino vi salva la vita. via @EricTopol - Agenzia_Ansa : Via libera dalla Commissione tecnico scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco alla quarta dose del vaccino ant… - TgrRai : Via libera dall'Agenzia italiana del farmaco alla #quartadose del #vaccino anti #Covid_19 per i soggetti gravemente… - tiziano_bastoni : RT @RobertoBurioni: Il vaccino vi salva la vita. via @EricTopol - Savino65A : RT @RobertoBurioni: Il vaccino vi salva la vita. via @EricTopol -