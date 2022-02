Ultime Notizie Roma del 19-02-2022 ore 08:10 (Di sabato 19 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco stare in studio e sabato 19 febbraio Mosca la pagherà cara si attacca all’ucraina ma può ancora scegliere la strada della diplomazia l’ho acquistato il presidente degli Stati Uniti biden dopo una videoconferenza con i libri alleati di Tropea è nato abbiamo concordato sul nostro supporto al Ucraina di continuare i nostri sforzi diplomatici affermato che siamo pronti imporre costi massiccia la Russia se dovesse scegliere un ulteriore conflitto scelta che la renderebbe colpa di una guerra catastrofica dice oggi a Monaco si apre una conferenza per la sicurezza per la prima volta senza Mosca domani Macron incontrerà Putin ma intanto l’osce denuncio drammatico momento delle violazioni del cessate il fuoco lungo il confine code chilometriche per fuggire dal donbass il Consiglio dei Ministri ... Leggi su romadailynews (Di sabato 19 febbraio 2022)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco stare in studio e sabato 19 febbraio Mosca la pagherà cara si attacca all’ucraina ma può ancora scegliere la strada della diplomazia l’ho acquistato il presidente degli Stati Uniti biden dopo una videoconferenza con i libri alleati di Tropea è nato abbiamo concordato sul nostro supporto al Ucraina di continuare i nostri sforzi diplomatici affermato che siamo pronti imporre costi massiccia la Russia se dovesse scegliere un ulteriore conflitto scelta che la renderebbe colpa di una guerra catastrofica dice oggi a Monaco si apre una conferenza per la sicurezza per la prima volta senza Mosca domani Macron incontrerà Putin ma intanto l’osce denuncio drammatico momento delle violazioni del cessate il fuoco lungo il confine code chilometriche per fuggire dal donbass il Consiglio dei Ministri ...

