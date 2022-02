Tottenham: una tempesta di vento fa oscillare il tetto dello stadio (VIDEO) (Di sabato 19 febbraio 2022) La tempesta Eunice si è abbattuta sulla città di Londra nella giornata di ieri (venerdì 18 febbraio). Le forti raffiche di vento non hanno risparmiato neppure il quartiere in cui è situato lo stadio del Tottenham di Antonio Conte. Ha dell’incredibile il VIDEO condiviso sulle proprie pagine social dal giornalista di Channel 4, Paul McNamara. Nel filmato, infatti, si può vedere come il tetto del Tottenham Hotspur Stadium si fletta e resista alla tempesta. Naturalmente la struttura dell’impianto è stata progettata appositamente per far fronte a situazioni di questo genere. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) LaEunice si è abbattuta sulla città di Londra nella giornata di ieri (venerdì 18 febbraio). Le forti raffiche dinon hanno risparmiato neppure il quartiere in cui è situato lodeldi Antonio Conte. Ha dell’incredibile ilcondiviso sulle proprie pagine social dal giornalista di Channel 4, Paul McNamara. Nel filmato, infatti, si può vedere come ildelHotspur Stadium si fletta e resista alla. Naturalmente la struttura dell’impianto è stata progettata appositamente per far fronte a situazioni di questo genere. SportFace.

