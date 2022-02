Speed skating, Francesca Lollobrigida: “Essere la portabandiera è un onore per quello che rappresento” (Di sabato 19 febbraio 2022) Le ricorderà per sempre queste Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 Francesca Lollobrigida. La pattinatrice azzurra ha concluso le sue fatiche quest’oggi e l’ha fatto con un bronzo di rilievo e di prestigio nella mass start dello Speed skating. La “Lollo”, già argento nei 3000 metri in questi Giochi, si è cimentata nella sua specialità preferita dovendosi però guardare da tante avversarie che, al contrario di lei, potevano attuare un gioco di squadra per la presenza di una connazionale. L’atleta nostrana, invece, ha potuto solo contare sulle sue forze, dovendo tenere botta ad alcuni colpi proibiti subìti nel corso della gara. Da questo punto di vista il riscontro acquisisce un peso maggiore. Speed skating, Francesca Lollobrigida fa 17! Bronzo nella mass ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) Le ricorderà per sempre queste Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La pattinatrice azzurra ha concluso le sue fatiche quest’oggi e l’ha fatto con un bronzo di rilievo e di prestigio nella mass start dello. La “Lollo”, già argento nei 3000 metri in questi Giochi, si è cimentata nella sua specialità preferita dovendosi però guardare da tante avversarie che, al contrario di lei, potevano attuare un gioco di squadra per la presenza di una connazionale. L’atleta nostrana, invece, ha potuto solo contare sulle sue forze, dovendo tenere botta ad alcuni colpi proibiti subìti nel corso della gara. Da questo punto di vista il riscontro acquisisce un peso maggiore.fa 17! Bronzo nella mass ...

Advertising

OA_Sport : #SPEEDSKATING Francesca Lollobrigida, dopo il bronzo di oggi, sarà la portabandiera della cerimonia di chiusura di… - infoitsport : Speed skating, Francesca Lollobrigida al telefono: 'Mi hanno massacrata tutto il tempo!' - VIDEO - Rosa_dEss : Seconda medaglia per Francesca in queste Olimpiadi. Dopo l'argento nei 3.000 metri, la pattinatrice romana conquist… - PaoloBMb70 : RT @SkySport: Olimpiadi invernali, Francesca Lollobrigida bronzo nella mass start di speed skating #SkySport #Lollobrigida #Pechino2022 ht… - infoitsport : VIDEO Speed Skating, Francesca Lollobrigida: 'Gara combattuta e movimentata, ho lottato per mantenere la posizione' -