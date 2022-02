Spavento al Ferraris | tifoso della Samp colpito da un infarto

(Di sabato 19 febbraio 2022) Durante la gara contro l’Empoli, poco dopo il primo gol di Quagliarella, undoria di 69 anni è stato colto da un attacco cardiaco mentre assisteva al match dalla tribuna del. L’Anpas ha soccorso immediatamente l’uomo, che è stato rianimato con un defibrillatore e portato, cosciente e vigile, in codice rosso al San Martino di Genova.doria EmpoliBel gesto di solidarietà da parte dell’arbitro Rapuano che è andato successivamente dai soccorritori per sincerarsi delle condizioni dell’uomo. Chiara Dell’Orto

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Spavento Ferraris

SPORTFACE.IT

sulle tribune delin occasione di Samdporia - Empoli , sfida che si è giocata alle ore 15:00 di sabato 19 febbraio in cui i padroni di casa si sono imposti per 2 - 0 grazie alla ......della vettura sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno: al loro arrivo, il malcapitato conducente era già fuori dal veicolo con un brutto, ma ...Spavento sulle tribune del Ferraris in occasione di Samdporia-Empoli, sfida che si è giocata alle ore 15:00 di sabato 19 febbraio in cui i padroni di casa si sono imposti per 2-0 grazie alla doppietta ...ma lo spavento è stato enorme per gli avventori ed il titolare del locale. E' stato immediatamente richiesto l’intervento di una pattuglia dei carabinieri. Dopo poco è sopraggiunta una pattuglia della ...