Sampdoria-Empoli 2-0, Quagliarella: "Mi alleno ancora come un ventenne" (Di sabato 19 febbraio 2022) Fabio Quagliarella ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Sampdoria-Empoli 2-0, sfida valida per la ventiseiesima giornata della Serie A 2021/2022. Queste le parole del bomber blucerchiato, che con la sua doppietta ha deciso la sfida del Ferraris: "Una partita difficilissima, l'Empoli ha fatto la sua partita ma siamo stati bravi a soffrire e a portarla a casa. Tre punti pesantissimi, in casa deve essere il nostro fortino. E' una vittoria che ci dà grande fiducia. Io mi alleno come un ragazzo di 20 anni e cerco poi di dare il mio contributo, spremerò fino all'ultima goccia di sudore per questa maglia". Sui cento gol raggiunti con la maglia della Sampdoria: "E' un bel traguardo, la giornata perfetta. Ora pensiamo alla prossima". SportFace.

