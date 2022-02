Roma, Volpato: «Contento per il gol, Totti è come un fratello» (Di sabato 19 febbraio 2022) Roma, Cristian Volpato: «Sono Contento per il gol. Totti è come un fratello». Il giocatore giallorosso è intervenuto a Dazn Cristian Volpato , è intervenuto a Dazn, al termine della gara che lo ha visto protagonista della rete del 1 a 2 che ha riaperto il match contro il Verona terminato poi 2 a 2. EMOZIONI PER IL GOL– «Sono molto Contento per il gol ma dispiaciuto per il risultato. Sono entrato per cambiare la partita, qualcosa ho fatto”. MOURINHO – «Mi ha detto di giocare semplice, poi ho segnato. Lui è un tecnico top, ha vinto tutto. Cerco di recepire tutti i suoi consigli». Totti – «Non ho ancora visto il telefonino, lui è come se fosse mio fratello, mi dà tanti consigli». RUOLO – ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 febbraio 2022), Cristian: «Sonoper il gol.un». Il giocatore giallorosso è intervenuto a Dazn Cristian, è intervenuto a Dazn, al termine della gara che lo ha visto protagonista della rete del 1 a 2 che ha riaperto il match contro il Verona terminato poi 2 a 2. EMOZIONI PER IL GOL– «Sono moltoper il gol ma dispiaciuto per il risultato. Sono entrato per cambiare la partita, qualcosa ho fatto”. MOURINHO – «Mi ha detto di giocare semplice, poi ho segnato. Lui è un tecnico top, ha vinto tutto. Cerco di recepire tutti i suoi consigli».– «Non ho ancora visto il telefonino, lui èse fosse mio, mi dà tanti consigli». RUOLO – ...

