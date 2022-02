(Di sabato 19 febbraio 2022) Lo sviluppatore avan06 haun nuovo aggiornamento dicon la nuova versione beta 0.9.5.5.è un programma per trovare cheat code di giochi ed è basato su ps4debug e .Net Framework 4.8. Descrizione Re-layout e progettazione dell’interfaccia utente in dark mode. La cheatfinestra e la queryfinestra sono separate. Hex Editorpuò essere aperto dalla finestra cheato .query Pointer finderpuò essere eseguito dalle liste cheato .query Invia payload L’apertura delprogramma rileverà automaticamente se ps4debugè abilitato. Se non abilitato, SendPayloadverrà eseguito per abilitare ps4debug. Devi specificare la connessione IPPS4 in SendPayload. SendPayloadrichiede il ps4debug.binfile conforme alla FWversione. La porta è 9090quando si utilizza GoldHEN2.0ba Enable BinLoader ...

Advertising

GAMESANDCON : [PS4] Rilasciato PS4CheaterNeo v0.9.5.5 - Mighel88 : RT @BiteYourConsole: [Scena PS4] Rilasciato ps4jbandroid v3.5.0 Beta - 0rbianta : RT @BiteYourConsole: [Scena PS4] Rilasciato ps4jbandroid v3.5.0 Beta - videogamezoneeu : Hyperdimension Neptunia: Sisters vs Sisters, rilasciato nuovo trailer per PS5 e PS4 - ps4_hacking : RT @BiteYourConsole: [Scena PS4] Rilasciato ps4jbandroid v3.5.0 Beta -

Ultime Notizie dalla rete : PS4 Rilasciato

Zazoom Blog

BioWare non ha al momentonulla di nuovo legato al franchise, anche se sappiamo che il ... Inoltre, sembra pressoché certo che il gioco non vedrà quasi certamente la luce sue Xbox One , ...Tutti lo aspettavamo con grandissima impazienza e, quando finalmente venne, seguirono ... " Clicca qui per acquistare Resident Evil 7 in versione" Clicca qui per acquistare Resident Evil ...Nelle scorse ore, Compile Heart ha rilasciato un nuovo trailer del suo prossimo JRPG, Hyperdimension Neptunia: Sisters vs Sisters. Questa volta, il trailer si concentra sul filmato di apertura del ...CD Projekt Red è al lavoro per risolvere alcuni bug dell'ultimo aggiornamento di Cyberpunk 2077. All’inizio della settimana CD Projekt Red ha rilasciato a sorpresa la patch 1.5 e le versioni PS5 e Xbo ...