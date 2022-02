Pechino 2022: Roda, '9 medaglie risultato positivo ma mi aspettavo qualcosa in più' (Di sabato 19 febbraio 2022) Pechino, 19 feb. (Adnkronos) - “Vorrei fare un ringraziamento a tutti gli atleti, indipendentemente dai risultati, ai tecnici, al personale federale, perché operare qui è stato veramente complicato. Da subito avevo detto che avremmo potuto raggiungere la doppia cifra, però il risultato dell'Olimpiade è comunque positivo". Lo ha detto il Presidente della Fisi Flavio Roda tracciando un bilancio a poche ore dalla conclusione delle Olimpiadi di Pechino 2022. "Il settore maschile è quello più penalizzato perché è già la seconda Olimpiade che non riesce a portare medaglie. Mi aspettavo che qualche risultato in più arrivasse, perché gli atleti da medaglia li avevamo: Paris, Innerhofer, De Aliprandini, lo slalom. Così è andata, e spiace non ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022), 19 feb. (Adnkronos) - “Vorrei fare un ringraziamento a tutti gli atleti, indipendentemente dai risultati, ai tecnici, al personale federale, perché operare qui è stato veramente complicato. Da subito avevo detto che avremmo potuto raggiungere la doppia cifra, però ildell'Olimpiade è comunque". Lo ha detto il Presidente della Fisi Flaviotracciando un bilancio a poche ore dalla conclusione delle Olimpiadi di. "Il settore maschile è quello più penalizzato perché è già la seconda Olimpiade che non riesce a portare. Miche qualchein più arrivasse, perché gli atleti da medaglia li avevamo: Paris, Innerhofer, De Aliprandini, lo slalom. Così è andata, e spiace non ...

