LIVE – Taranto-Catanzaro 0-1 | Serie C 2021 2022 | girone C DIRETTA

(Di sabato 19 febbraio 2022) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, match delC di. Le due squadre scenderanno in campo alle 14:30 di sabato 19 febbraio con l’obiettivo dei tre punti in palio in un momento cruciale della stagione. Quale sarà l’esito del match? Scopriamolo insieme con unatestuale nell’arco dei novanta minuti. SEGUI IL MATCH IN TV AGGIORNA LA0-1 90? + 5? – Finisce qui la gara.battecon il minimo risultato: 0-1. 90? + 1? – Infortunio per Barone, costretto ad uscire, ma ilha finito i cambi ed è costretto a rimanere in 10. 90? – Ammonito anche Saraniti. Iniziati i 4 minuti di ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Taranto

I RISULTATICatania - Virtus Francavilla: 1 - 0 Marcatori: 11 s.t. Biondi (C) Paganese - ... Luperini (P) Picerno - Juve Stabia: 1 - 0- Catanzaro: 0 - 1 Marcatori: 14 s.t. Fazio (C) ......15 ITALIA SERIE C - GIRONE C Catania - Virtus Francavilla 0 - 0 (*) Paganese - Monterosi Tuscia 0 - 0 (*) Palermo - Turris 1 - 0 (*) Picerno - Juve Stabia 0 - 0 (*)- Catanzaro 0 - 0 (*) ACR ...La partita Taranto – Catanzaro del 19 febbraio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventottesima giornata di Serie C 2021/2022 ...TARANTO. Allo stadio “E. Iacovone” il Taranto ospita il Catanzaro, gara valida per la ventottesima giornata del girone C di Serie C. Pugliesi reduci dalla partita rinviata contro la Vibonese, ma a ...