LIVE Derthona-Virtus Bologna 0-0, Coppa Italia basket 2022 in DIRETTA: inizia la seconda semifinale! (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Viaggio in lunetta per Marco Belinelli. 3-2 TRIPLA di Sanders. 0-2 Jaiteh si snoda sotto canestro per i primi due punti della serata. PALLA A DUE A PESARO! 20.57 I QUINTETTI, TORTONA: Cain, Daum, Macura, Mascolo, Sanders; Virtus Bologna: Alibegovic, Belinelli, Pajola, Jaiteh, Weems. 20.55 I roster, TORTONA: Macura, Daum, Sanders, Cannon, Mascolo, Filloy, Cain, Tavernelli, Severini, Mortellaro, Baldi, Miljkovic.Virtus Bologna: Belinelli, Weems, Jaiteh, Hervey, Teodosic, Alibegovic, Sampson, Mannion, Pajola, Cordinier, Ruzzier, Tessitori. 20.50 Arbitri: Carmelo Paternicò, Michele Rossi, Guido Giovannetti. 20.45 Alcune immagini dei giocatori di Tortona nel pre-partita: TEAM in the building h 21:00 in DIRETTA su @RaiSport / ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAViaggio in lunetta per Marco Belinelli. 3-2 TRIPLA di Sanders. 0-2 Jaiteh si snoda sotto canestro per i primi due punti della serata. PALLA A DUE A PESARO! 20.57 I QUINTETTI, TORTONA: Cain, Daum, Macura, Mascolo, Sanders;: Alibegovic, Belinelli, Pajola, Jaiteh, Weems. 20.55 I roster, TORTONA: Macura, Daum, Sanders, Cannon, Mascolo, Filloy, Cain, Tavernelli, Severini, Mortellaro, Baldi, Miljkovic.: Belinelli, Weems, Jaiteh, Hervey, Teodosic, Alibegovic, Sampson, Mannion, Pajola, Cordinier, Ruzzier, Tessitori. 20.50 Arbitri: Carmelo Paternicò, Michele Rossi, Guido Giovannetti. 20.45 Alcune immagini dei giocatori di Tortona nel pre-partita: TEAM in the building h 21:00 insu @RaiSport / ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Derthona-Virtus Bologna Coppa Italia basket 2022 in DIRETTA: seconda semifinale in tempo reale - #Derthona-Vi… - infoitsport : Basket, Coppa Italia: Allianz Trieste-Bertram Derthona Tortona: i quarti di finale LIVE in diretta - infoitsport : LIVE - La Bertram Derthona scappa e Trieste si trova scoperta I Coppa Italia - PianetaBasketIT : La @DerthonaBasket scappa e Trieste si trova scoperta I Coppa Italia #LBAF82022 - PianetaBasketIT : Allianz Trieste e Bertram Derthona Tortona I Coppa Italia #LBAF82022 -