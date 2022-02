LIVE Bob a 4, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Baumgartner perde tre posizioni nella seconda manche (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.21: Non pulitissima la guida dello svizzero Vogt ma molto efficace: gli elvetici sono i primi a fare meglio rispetto alla prima manche e sono primi con 37 centesimi di vantaggio sulla coppia in vetta fino a un minuto fa. Ora il canadese Spring 4.19: Parte male lo statunitense Delduca che poi recupera tanto nel finale e chiude con lo stesso tempo dei francesi e resta in testa. Ora lo svizzero Vogt 4.17: Resta al comando ma perde tantissimo nel finale il francese Heinrich che mantiene 4 centesimi di vantaggio sui cinesi. Ora lo statunitense Delduca 4.14: Bene l’equipaggio cinese guidato da Li che mantiene la prima posizione con un vantaggio di 17 centesimi sui compagni di squadra. Sfruttano al meglio la conoscenza della pista i padroni di casa. Ora il francese Heinrich 4.12: Si ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.21: Non pulitissima la guida dello svizzero Vogt ma molto efficace: gli elvetici sono i primi a fare meglio rispetto alla primae sono primi con 37 centesimi di vantaggio sulla coppia in vetta fino a un minuto fa. Ora il canadese Spring 4.19: Parte male lo statunitense Delduca che poi recupera tanto nel finale e chiude con lo stesso tempo dei francesi e resta in testa. Ora lo svizzero Vogt 4.17: Resta al comando matantissimo nel finale il francese Heinrich che mantiene 4 centesimi di vantaggio sui cinesi. Ora lo statunitense Delduca 4.14: Bene l’equipaggio cinese guidato da Li che mantiene la prima posizione con un vantaggio di 17 centesimi sui compagni di squadra. Sfruttano al meglio la conoscenza della pista i padroni di casa. Ora il francese Heinrich 4.12: Si ...

