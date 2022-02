Lazio | Immobile out | Sarri spero di recuperarlo per il Porto Le ultime

Leggi su calcionews24

(Di sabato 19 febbraio 2022)è alle prese con una influenza. Salterà Udinese-, maspera di averlo per ilMauriziosarà costretto a rinunciare a Ciroper la gara di domani sera al Friuli contro l’Udinese. L’attaccante biancoceleste, che aveva saltato anche la gara di giovedì in Europa League, si trova attualmente in isolamento preventivo: a Formello tutti incrociano le dita e sperano non sia Covid, la positività al quale lo escluderebbe automaticamente dal ritorno del prossimo 24 febbraio sempre contro i lusitani (e per Ciro sarebbe tra l’altro la terza volta). Come riportano le edizioni romane di Repubblica e Corriere della Sera, la speranza del tecnico toscano è proprio quella di riaverlo all’Olimpico il prossimo giovedì per tentare l’assalto agli ottavi. Con la ...