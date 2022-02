Juventus, arriva la beffa: Vlahovic, il gesto del Torino fa il giro del web (Di sabato 19 febbraio 2022) Goal News Vi è mai capitato di guardare una partita di calcio e non capire nulla? Forse non lo sapete, ma c'è anche chi la pensa così. È il caso di Vlahovic, attaccante della Juventus, che ieri durante la sfida contro il Torino ha fatto un gesto ironico verso i tifosi granata. La cosa buffa è che a breve dovrà scontare 3 giornate di squalifica in Serie A proprio per questo. Il gesto di Vlahovic ieri allo Juventus Stadium contro il Torino non è passato inosservato. L'attaccante ha mandato un messaggio sarcastico ai tifosi del Torino facendo il gesto della "manina" con l'indice e il medio puntati contro il pubblico. Il giocatore era già diffidato e questo suo atteggiamento gli costerà 3 turni di stop in Serie A. Un ... Leggi su goalnews (Di sabato 19 febbraio 2022) Goal News Vi è mai capitato di guardare una partita di calcio e non capire nulla? Forse non lo sapete, ma c'è anche chi la pensa così. È il caso di, attaccante della, che ieri durante la sfida contro ilha fatto unironico verso i tifosi granata. La cosa buffa è che a breve dovrà scontare 3 giornate di squalifica in Serie A proprio per questo. Ildiieri alloStadium contro ilnon è passato inosservato. L'attaccante ha mandato un messaggio sarcastico ai tifosi delfacendo ildella "manina" con l'indice e il medio puntati contro il pubblico. Il giocatore era già diffidato e questo suo atteggiamento gli costerà 3 turni di stop in Serie A. Un ...

Advertising

morettweet : @magicabionda Non segnava da 111 giorni e poi arriva la Juventus Onlus a dare gioie - Popopozau : RT @giannattasius: #Allegri: '#Vlahovic fatica? Dusan arriva da una squadra, la @acffiorentina, che sta facendo un ottimo campionato ma con… - nadhiasss : É fantastico come un giocatore è indiscutibile per tutta la sua carriera, poi arriva alla Juve e tutti dite che è s… - FabioTripodi78 : @capuanogio Ma che razza di discorso è, la Juventus è virtualmente a tre punti dall'atalanta, se dovesse vincere 12… - bmark85 : Ma insomma sta juventus dove arriva? @Stefano_Casti @AceccKramer -