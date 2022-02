Fosca Innocenti anticipazioni | un omicidio scuote tutti | è stata ritrovata morta

Advertising

occhio_notizie : Ascolti tv, venerdì 18 febbraio: Il cantante mascherato batte Fosca Innocenti #ascoltitv - tuttopuntotv : Vince la gara di ascolti @IlCantanteRai1 che ha conquistato 3.347.000 spettatori pari al 18.9% di share, mentre la… - zazoomblog : #ASCOLTITV 18 FEBBRAIO 2022: IL CANTANTE MASCHERATO (189%) BATTE FOSCA INNOCENTI (165%) QUARTO GRADO CROZZA DISASTR… - SerieTvserie : Ascolti tv venerdì 18 febbraio 2022: Il Cantante Mascherato, Fosca Innocenti, Fratelli di Crozza - tvblogit : Ascolti tv venerdì 18 febbraio 2022: Il Cantante Mascherato, Fosca Innocenti, Fratelli di Crozza -

Ultime Notizie dalla rete : Fosca Innocenti

La seconda parte della serie TV "" con Vanessa Incontrada e Francesco Arca per la regia di Fabrizio Costa, andata in onda prima serata su Canale 5 venerdì 18 febbraio 2022, ha incollato davanti al video 3.523.000 ...Il nuovo episodio della miniseriesi intitola: ' La notte degli imbrogli' L'articolo sarà aggiornato dopo le 10 con la comunicazione dei dati relativi all'audience della giornata resi ...Su Canale 5 la seconda puntata di Fosca Innocenti, con Vanessa Incontrada a 3,523 milioni e 16,5%. Sul podio Nuzzi e poi l’action di Italia1 e quindi il rientrante Crozza ...Gli ascolti tv di ieri 18 febbraio 2022 hanno visto non solo un nuovo confronto tra Il Cantante Mascherato e Fosca Innocenti, ma anche il ritorno di Crozza su Nove. Un dato non da tralasciare nella ...