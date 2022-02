"Che schifo". Cristina D'Avena eliminata, polemica e sospetti sul programma della Carlucci: cosa proprio non torna (Di sabato 19 febbraio 2022) L'eliminazione di Cristina D'Avena da Il Cantante Mascherato, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1, scatena la polemica. Il tutto dopo la seconda puntata del format, in onda venerdì 18 febbraio. Dietro le maschere di Aquila e Cavalluccio Marino si celavano, rispettivamente, Alba Parietti e Cristina D'Avena che hanno dovuto abbandonare il format. L'identità della Parietti, svelata a inizio puntata, era stata in un qualche modo svelata dalla Carlucci, incappata in una gaffe. Niente affatto scontato, invece, che dietro la maschera del cavalluccio ci fosse la D'Avena, eliminata al giudizio finale: decisivi i voti dei giurati, Caterina Balivo, Arisa, Flavio Insinna, Iva Zanicchi (che ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) L'eliminazione diD'da Il Cantante Mascherato, ilcondotto da Millysu Rai 1, scatena la. Il tutto dopo la seconda puntata del format, in onda venerdì 18 febbraio. Dietro le maschere di Aquila e Cavalluccio Marino si celavano, rispettivamente, Alba Parietti eD'che hanno dovuto abbandonare il format. L'identitàParietti, svelata a inizio puntata, era stata in un qualche modo svelata dalla, incappata in una gaffe. Niente affatto scontato, invece, che dietro la maschera del cavalluccio ci fosse la D'al giudizio finale: decisivi i voti dei giurati, Caterina Balivo, Arisa, Flavio Insinna, Iva Zanicchi (che ha ...

