Casado e Ayuso litigano come ragazzini, la destra spagnola va in tilt (Di sabato 19 febbraio 2022) "Questo non sembra il Partito popolare, sembra Nuevas Generaciones" (e cioè l'ala giovanile del Pp). Questo, raccolto dal País, è stato il commento di un dirigente di lungo corso del grande partito del centrodestra spagnolo all'indomani dell'esplosione mediatica del conflitto che oppone, ormai da mesi, il leader del Pp, Pablo Casado, e la presidente della Regione di Madrid, Isabel Díaz Ayuso. E in effetti i due, che si conoscono proprio dai tempi dalla loro militanza in Nuevas Generaciones, si sono comportati, un po' d'improvviso, con un'irruenza tale da aver reso ormai impossibile una riconciliazione. Mercoledì alcuni giornali riprendono delle voci su presunte investigazioni private sulla famiglia della Ayuso promosse dal suo stesso partito, il Pp. Giovedì la Ayuso compare davanti alle ...

