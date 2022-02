Caprari | «Speravo nella chiamata di Mancini ma non l’ho sentito»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 19 febbraio 2022) . Le dichiarazioni dell’attaccante del Veronaa DAZN dopo Roma-Verona. Le sue parole. PARTITA – «Abbiamo dato tutto e tanto nel primo tempo, normale che ci sia stato un caloripresa. Il pareggio ci va un po’ stretto per come si era messa la partita». MIGLIOR MOMENTO DELLA CARRIERA – «Mi sento bene da quando sono arrivato a Verona ed è merito di tutti. Sono contento perché ho giocato una buona partita, è una bella soddisfazione». NAZIONALE – «per lo stage, devo continuare così. Non ho».ROMA – «Cerco sempre di giocare bene tutte le partite, poi spesso gioco bene contro la Roma. Non so se starei bene in questa Roma, questo è il primo anno in cui faccio una grande stagione e devo ...