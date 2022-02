Bob femminile | Pechino 2022 | Laura Nolte e Mariama Jamanka firmano la doppietta tedesca | 3a Meyers-Taylor

Leggi su oasport

(Di sabato 19 febbraio 2022)si iscrive ufficialmente nella storia degli sport invernali. La ventitreenne, infatti, ha vinto la gara di bob a 2 dei Giochi Olimpici di, per merito di quattro manche letteralmente straordinarie, con una progressione che ha azzerato le chance di rimonta delle sue avversarie. Per la Germania prosegue il dominio assoluto negli sport da budello in questa XXIV edizione (con un bottino clamoroso di 8 ori su 9 gare), ricordando che domani Francesco Friedrich e Johannes Lochner saranno pronti per completare laanche nel bob a 4. Rimanendo a quanto avvenuto oggi sul tracciato di Yanqing, dopo la terza manche (con record del tracciato annesso)ha saputo gestire nel migliore dei modi anche l’ultimo sforzo, ...