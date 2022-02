Bitcoin | Ethereum e altre crypto in rosso | ecco cosa sta succedendo e perché

(Di sabato 19 febbraio 2022) La maggior parte del mercato delle criptovalute è in calo per via della crescita delle tensioni geopolitiche e l’aumento del controllo delle autorità sui portafogliA partire dalla giornata di ieri, 17 febbraio, assistiamo ad un calo dell’intero mercato delle criptovalute, con trend intanto perquanto pere per la maggior parte delle valute virtuali. Il motivo? Quello che sta accadendo dipende in parte dall’incremento della tensione sullo scacchiere geopolitico mondiale, e in parte delle nuove leggi per un maggior controllo delle criptovalute. In sintesi vediamo che il mercato delle criptovalute è sceso del 7% circa nelle scorse 24 ore, e che sia ilche l’hanno subito un calo dell’8% ciascuna. Pervalute virtuali ...

Si conferma in ribasso il Bitcoin, già sceso del 7% alla vigilia in scia alle crescenti tensioni geopolitiche che hanno ... Male anche l'Ethereum che viaggia in area 2.800$, giù del 6% nelle ultime 24 ...Male anche l'Ethereum che viaggia in area 2.800$, giù del 6% nelle ... A inizio mese la correlazione a 30 giorni di Bitcoin con il Nasdaq Composite ha raggiunto 0,73, quasi eguagliando i suoi cinque ...Per adesso, è bene ricordare come lo stesso Ethereum: rappresenti la seconda criptovaluta più capitalizzata al mondo (al momento di questa stesura), anticipata solamente dal Bitcoin; il market cap ed i milioni ...