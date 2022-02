Banconota da 5 euro: questa vale una fortuna, controlla bene! (Di sabato 19 febbraio 2022) Nelle tue tasche ci potrebbe essere una Banconota da 5 euro che vale una fortuna. controllare non costa nulla. Ecco qual è A volte la fortuna può bussare alla porta di chi non se lo aspetta minimamente. Ci sono episodi, infatti, che potrebbero dare la svolta ad una pessima giornata, o semplicemente portare a casa L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 19 febbraio 2022) Nelle tue tasche ci potrebbe essere unada 5cheunare non costa nulla. Ecco qual è A volte lapuò bussare alla porta di chi non se lo aspetta minimamente. Ci sono episodi, infatti, che potrebbero dare la svolta ad una pessima giornata, o semplicemente portare a casa L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

NonUnodiMeno : RT @bravimabasta: Stamattina ho provato a pagare caffè e brioche con una banconota da 2000 euro e non avevano il resto, 'sti comunisti. #19… - matteotti_g : RT @bravimabasta: Stamattina ho provato a pagare caffè e brioche con una banconota da 2000 euro e non avevano il resto, 'sti comunisti. #19… - mrbassetti : RT @bravimabasta: Stamattina ho provato a pagare caffè e brioche con una banconota da 2000 euro e non avevano il resto, 'sti comunisti. #19… - CarterNicK50 : RT @bravimabasta: Stamattina ho provato a pagare caffè e brioche con una banconota da 2000 euro e non avevano il resto, 'sti comunisti. #19… - NFratoianni : RT @bravimabasta: Stamattina ho provato a pagare caffè e brioche con una banconota da 2000 euro e non avevano il resto, 'sti comunisti. #19… -

Ultime Notizie dalla rete : Banconota euro Le monete delle celebrità: occhio ad alcune valutazioni, valgono milioni L'incredibile caso della banconota falsa ma non troppo: controllate il resto Stesso destino per ... 500.000 esemplari coniati valore di circa 100.000 euro. Pezzi davvero unici insomma, esemplari capaci ...

Due arresti e una denuncia. Sequestrato 1kg di hashish Il giovane marocchino veniva trovato in possesso della banconota poco prima sottratta all'interno ... All'interno del portafoglio, inoltre, venivano trovati 800 euro tutti in banconote di piccolo taglio.

Banconota da 5 euro: questa vale una fortuna, controlla bene! Leggilo.org Da Malta a Pozzallo con 500 mila euro nascosti nella ruota di scorta: arrestato Con sé nell’auto aveva circa 500mila euro in banconote di diverso taglio non dichiarate. Insospettiti dall’atteggiamento ansioso del passeggero i militari hanno effettuato un’ispezione del veicolo e ...

Tornano a casa dopo il raid dei ladri MEZZANA BIGLI I padroni di casa, entrambi pensionati, sono fuori per la spesa quotidiana ed i ladri forzano la porta d’ingresso per fare man bassa di oggetti di valore e di qualche banconota ...

L'incredibile caso dellafalsa ma non troppo: controllate il resto Stesso destino per ... 500.000 esemplari coniati valore di circa 100.000. Pezzi davvero unici insomma, esemplari capaci ...Il giovane marocchino veniva trovato in possesso dellapoco prima sottratta all'interno ... All'interno del portafoglio, inoltre, venivano trovati 800tutti in banconote di piccolo taglio.Con sé nell’auto aveva circa 500mila euro in banconote di diverso taglio non dichiarate. Insospettiti dall’atteggiamento ansioso del passeggero i militari hanno effettuato un’ispezione del veicolo e ...MEZZANA BIGLI I padroni di casa, entrambi pensionati, sono fuori per la spesa quotidiana ed i ladri forzano la porta d’ingresso per fare man bassa di oggetti di valore e di qualche banconota ...