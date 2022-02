Augsburg vs Friburgo: pronostico e possibili formazioni (Di sabato 19 febbraio 2022) Augsburg e Friburgo arrivano al loro incontro di oggi sabato 19 febbraio con aspirazioni molto diverse da qui alla fine della stagione di Bundesliga. I padroni di casa rimangono in zona playoff per la retrocessione dopo la sconfitta dello scorso weekend, mentre gli ospiti continuano a lottare per le prime quattro, nonostante la loro forma stentata da entrambi i lati del nuovo anno. Il calcio di inizio di Augsburg vs Friburgo è previsto alle 15:30 Anteprima della partita Augsburg vs Friburgo: a che punto sono le due squadre? Augsburg Nonostante l’ammirevole prestazione di sabato scorso, l’Augsburg è stato sconfitto per 3-2 dal Borussia Monchengladbach. La squadra di Markus Weinzierl ha avuto le sue occasioni per tutta la partita, ma i loro ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 19 febbraio 2022)arrivano al loro incontro di oggi sabato 19 febbraio con aspirazioni molto diverse da qui alla fine della stagione di Bundesliga. I padroni di casa rimangono in zona playoff per la retrocessione dopo la sconfitta dello scorso weekend, mentre gli ospiti continuano a lottare per le prime quattro, nonostante la loro forma stentata da entrambi i lati del nuovo anno. Il calcio di inizio divsè previsto alle 15:30 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadre?Nonostante l’ammirevole prestazione di sabato scorso, l’è stato sconfitto per 3-2 dal Borussia Monchengladbach. La squadra di Markus Weinzierl ha avuto le sue occasioni per tutta la partita, ma i loro ...

