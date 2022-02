AEW | TBS Championship match annunciato per Dynamite

TSOWrestling : Con l'introduzione su TBS, la #AEW sta apportando alcuni cambiamenti #TSOW // #TSOS -

Ultime Notizie dalla rete : AEW TBS

Zona Wrestling

Questa sera si terrà una speciale puntata di Dynamite intitolata Beach Break, in onda su: ... sin dal loro debutto in, ha impressionato pubblico e addetti ai lavori. Red Velvet vs "Legit" ...Dopo la grande premiere di Dynamite su, che ha fatto registrare un importante cambio di titolo e oltre 1 milione di spettatori, la All ... La card di Battle of the BeltsWomen's Championship : ...... their AEW World Tag Team Championships against The Jurassic Express in the main event on the debut episode of AEW Dynamite on TBS. The titles changed hands when all was said and done, but it ...AEW has announced two title matches for next Wednesday’s Dynamite on TBS and Friday’s Rampage on TNT, which will take place from Webster Bank Arena in Bridgeport, CT. Tonight’s AEW Rampage featured a ...