Usa, accordo nucleare Iran possibile a breve se mostra serietà (Di venerdì 18 febbraio 2022) Un accordo sul nucleare è possibile a giorni se l'Iran "mostra serietà". Lo afferma un diplomatico americano con l'Afp parlando di "progressi sostanziali" nelle trattative. . 18 febbraio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 18 febbraio 2022) Unsula giorni se l'". Lo afferma un diplomatico americano con l'Afp parlando di "progressi sostanziali" nelle trattative. . 18 febbraio 2022

Advertising

ares982 : @bicidiario @ProfMBassetti Sono d’accordo. C’è da dire che in Europa ed usa Omicron si è innestata su un ondata Del… - Da16481735 : RT @ChanceGardiner: Il 65% degli elettori USA pensa che lo scandalo dello spionaggio di Trump da parte della Clinton sia 'peggiore del Wate… - fisco24_info : Usa, accordo nucleare Iran possibile a breve se mostra serietà: Diplomatico americano, 'progressi sostanziali' nell… - francorighi_mba : @vecchiopaglia Pur essendo d’accordo sul nucleare in Italia non credo che il caro-bollette dipenda dalla sua mancan… - telodogratis : A giorni Usa e Iran potrebbero trovare un nuovo accordo sul nucleare -