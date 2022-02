Ucraina. L'Italia prova a fare da pacere (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il nostro primo ministro secondo un quotidiano, avrebbe dichiarato che "Zelensky (presidente ucraino, ndr) in una telefonata che abbiamo avuto ieri ha chiesto la possibilità di riuscire a parlare con ... Leggi su notiziegeopolitiche (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il nostro primo ministro secondo un quotidiano, avrebbe dichiarato che "Zelensky (presidente ucraino, ndr) in una telefonata che abbiamo avuto ieri ha chiesto la possibilità di riuscire a parlare con ...

Advertising

pdnetwork : In piazza con @santegidionews per chiedere che l’Italia e l’#Europa siano in prima linea per evitare un conflitto a… - MediasetTgcom24 : Ucraina, Biden: invasione russa a breve | Mosca: senza garanzie saremo costretti a reagire | E l'Italia prova a med… - ItaliaViva : Questa sera una delegazione di Italia Viva ha partecipato alla manifestazione della comunità di @santegidionews per… - impercezione : Manifestazioni in Italia contro la guerra in Ucraina - rosariarenna : RT @Giamssss: 2022: Putin sta per invadere l’ucraina, si prospetta una guerra alle porte dell’Europa Intanto in Italia: #Ucraina #ilcantant… -