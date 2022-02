Ti spazzo in due: la nuova stagione sulla guerra allo sporco stasera su Real Time (Di venerdì 18 febbraio 2022) Lo sporco ha sempre più i minuti contati su Real Time, con il ritorno di Ti spazzo in due, giunto alla sua seconda edizione. Lo show ci mostrerà la guerra al disordine e alla sporcizia dell’impresa di pulizie delle Paglionico... Leggi su europa.today (Di venerdì 18 febbraio 2022) Loha sempre più i minuti contati su, con il ritorno di Tiin due, giunto alla sua seconda edizione. Lo show ci mostrerà laal disordine e alla sporcizia dell’impresa di pulizie delle Paglionico...

Advertising

Tele_nauta : Ti spazzo in due: l’impresa di pulizie di nuovo a caccia dello sporco per Real Time - Renzame67 : @filosophia10 Se vuoi io ti parlo di Ti spazzo in due ?? - Renzame67 : @pzzskA Che succede? Io sto vedendo Ti spazzo in due - ricci_ricci4 : RT @MaryZorzopatica: Grazie Tommy perché Ti spazzo in due MI FA VOLARE ????#TZVIP - MaryZorzopatica : Grazie Tommy perché Ti spazzo in due MI FA VOLARE ????#TZVIP -