Spunta la prima app contro il diabete: la FDA sta verificando la bontà di questa tecnologia per somministrare l'insulina

La FDA, acronimo di Food and Drug Administration, l'ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, ha autorizzato una nuova interessante applicazione per smartphone, che permette di programmare la somministrazione di insulina attraverso il microinfusore t: slim X2. App diabete, 18/2/2022 – Computermagazine.itIl software in questione è sviluppato dalla Tandem diabetes Care, che nel contempo ha realizzato anche il microinfusore, ed è la prima di questo genere per sistema operativo iOS, quindi iPhone, nonché Android. In precedenza, infatti, la stessa somministrazione doveva essere gestita in maniera autonoma, tramite pompa insulinica, ma questa nuova app unita all'infusore, promette di fatto di rivoluzionare il settore.

