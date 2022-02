Serie A | Juventus - Torino 1 - 1

Advertising

SkySport : JUVENTUS-TORINO 1-1 Risultato finale ? ? #DeLigt (13’) ? #Belotti (62’) ? #JuventusTorino ? - Gazzetta_it : Gol! Juventus - Torino 1-1, rete di Belotti A. (TOR) - Gazzetta_it : Gol! Juventus - Torino 1-0, rete di de Ligt M. (JUV) - H0PESTR0M : RT @Corriere: Juventus, Vlahovic acquisto importante come Platini: così la Champions è garantita - zazoomblog : Serie A la cronaca di Juventus-Torino 1-1 - #Serie #cronaca #Juventus-Torino -

... mentre rialza il morale dei granata, autori di un'ottima prestazione che interrompe lanegativa dopo le sconfitte con Udinese e Venezia. Nellaappare sottotono Vlahovic , annullato da ...ROMA - De Ligt prima, Belotti poi. La Juve non riesce a far suo il derby della Mole, fermata sull'1 - 1 da un Torino a tratti scintillante e mai spaventato dal blasone avversario. Tante le note ...TORINO (ITALPRESS) - La Juventus e il Torino hanno pareggiato 1-1 nel Derby della Mole che stasera all'Allianz Stadium ha aperto la 26esima giornata di Serie A. Prima del fischio d'inizio ...Il centravanti ex Palermo Andrea Belotti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al seguito del pareggio tra Juventus e Torino in cui "il gallo" ha lasciato la propria firma per la ...