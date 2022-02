Serie A | che turno di campionato sarà per Milan | Inter e Napoli?

(Di venerdì 18 febbraio 2022) La corsa al titolo dellaA si fa sempre più emozionante con la città dio ed il, a recitare il ruolo del terzo incomodo, che si contendono la vetta punto a punto quando ormai ci siamo fortemente inoltrati nel girone di ritorno del massimocalcistico italiano. La situazione in graduatoria è ingarbugliata: ilcomanda le operazioni grazie ai 55 punti incassati, mentreinseguono rispettivamente a quota 54 e 53. In questa folle corsa, i nerazzurri potranno giocarsi il jolly della gara in meno da dover ancora disputare. Il derby di Torino di questa sera aprirà ufficialmente la ventiseiesima giornata di: quale tra le tre contendenti avrà la possibilità di avvantaggiarsi rispetto alle ...

