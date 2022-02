Schedatura dei novax over50: multe ancora non partono, procedura complicata, manca ok garante privacy (Di venerdì 18 febbraio 2022) La Schedatura e le multe per i novax over50 che non hanno adempiuto all'obbligo vaccinale imposto da Draghi non sono partite e non dovrebbero partire per intralci burocratici che potevano ampiamente essere previsti L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 18 febbraio 2022) Lae leper iche non hanno adempiuto all'obbligo vaccinale imposto da Draghi non sono partite e non dovrebbero partire per intralci burocratici che potevano ampiamente essere previsti L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Simon_talk_ : Iniziò con le persone private dei loro beni, dei loro affetti, delle loro case, della loro dignità. Iniziò con la s… - VittorioFerram1 : @LegaSalvini Non basta augurarselo, siate più proattivi. Visto quello che già è stato attuato in Europa, mantenere… - NuovaScintilla : 15/2/22. Si è svolto ieri il 4° incontro su schedatura e aggiornamento di concessioni demaniali e definizione della… - BrunoBartolini9 : @ElenaChiorino @FratellidItalia il ministro speranza faremo la schedatura dei non vaccinati siamo ritornati al 1944 - BonoVoxel : @Arypigliate Aderirei, e ne avrei bisogno. Peccato che per esperienza diretta il SSN è tanto avanti in tutto il res… -