Roma | 4 giocatori positivi al covid

(Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Laha comunicato che “a seguito dei controlli svolti, quattro calciatori sintomatici, in possesso di Green Pass Rafforzato, sono risultatial-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate”, rende noto il club. “I calciatori stanno bene e si trovano in isolamento domiciliare. Il gruppo squadra è stato di conseguenza posto sotto stretta sorveglianza, come da indicazioni”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

La Roma ha comunicato di avere in rosa quattro calciatori positivi al Covid-19. Questa la nota del club giallorosso, che non rende noti i nomi dei diretti interessati: "AS Roma comunica che, a seguito ... Questa la nota con cui la Roma ha reso note le quattro positività al Covid riscontrate nel gruppo squadra. Come vi abbiamo già raccontato, tra i giocatori contagiati dovrebbero esserci Shomurodov, ...