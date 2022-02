Repubblica, Azzi: "Ora Spalletti ha una missione, mettere Osimhen insieme a Mertens" (Di venerdì 18 febbraio 2022) Goal News Secondo quanto riportato da Repubblica, Aurelio De Laurentiis avrebbe affidato a Luciano Spalletti la missione di mettere insieme i due attaccanti più forti della squadra partenopea, ovvero Dries Mertens e Henry Onyekuru. Il presidente azzurro sarebbe convinto che l'accoppiata possa far fare il salto di qualità alla sua formazione e permettere al Napoli di competere per lo Scudetto. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli starebbe già lavorando per portare in Italia il giovane attaccante dell'Everton che, dopo un ottimo avvio di stagione nella Premier League, sembra essere entrato nel mirino dei grandi club europei.? Il giornalista di Repubblica Marco Azzi ha commentato sui social il pareggio del Napoli con il Barcellona: ... Leggi su goalnews (Di venerdì 18 febbraio 2022) Goal News Secondo quanto riportato da, Aurelio De Laurentiis avrebbe affidato a Lucianoladii due attaccanti più forti della squadra partenopea, ovvero Driese Henry Onyekuru. Il presidente azzurro sarebbe convinto che l'accoppiata possa far fare il salto di qualità alla sua formazione e peral Napoli di competere per lo Scudetto. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli starebbe già lavorando per portare in Italia il giovane attaccante dell'Everton che, dopo un ottimo avvio di stagione nella Premier League, sembra essere entrato nel mirino dei grandi club europei.? Il giornalista diMarcoha commentato sui social il pareggio del Napoli con il Barcellona: ...

