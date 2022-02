"Non è un problema mio". E sbatte il tacco a terra: Serena Bortone, il raptus contro Memo Remigi | Video (Di venerdì 18 febbraio 2022) Strani momenti di televisione. Attimi ad alta tensione. A scovarli dopo una segnalazione e a rilanciarli è Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5, che alla curiosa vicenda dedica un servizio nella puntata in onda giovedì 17 febbraio. Si tratta di quanto accaduto a Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone su Rai 1. In studio ecco Peppino Di Capri insieme Memo Remigi. "L'ospitata volge al termine, ma il buon Memo ha ancora qualcosa da dire. E Serena non la prende Serenamente: sbatte il tacco per terra e fa una smorfia di disappunto", spiega la voce fuori campo di Ezio Greggio. E in effetti, la Bortone appare davvero nervosa: il sospetto, avanzato e poi confermato da ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Strani momenti di televisione. Attimi ad alta tensione. A scovarli dopo una segnalazione e a rilanciarli è Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5, che alla curiosa vicenda dedica un servizio nella puntata in onda giovedì 17 febbraio. Si tratta di quanto accaduto a Oggi è un altro giorno, il programma condotto dasu Rai 1. In studio ecco Peppino Di Capri insieme. "L'ospitata volge al termine, ma il buonha ancora qualcosa da dire. Enon la prendemente:ilpere fa una smorfia di disappunto", spiega la voce fuori campo di Ezio Greggio. E in effetti, laappare davvero nervosa: il sospetto, avanzato e poi confermato da ...

Advertising

captblicero : Il problema del referendum #CannabisLegale sta tutto nella Jervolino-Vassalli: una legge vecchia che non distingue… - borghi_claudio : @bon1z Caro mio, io ci ho fatto l'abitudine. Gli stessi che affamavano il paese e tagliavano la sanità dicendo che… - sscnapoli : ?? #Spalletti “@victorosimhen9 non ha nessun problema muscolare. È stato lasciato a riposo in via precauzionale e lo… - alestendardo : RT @PBerizzi: Un saluto agli indifferenti, ai sottovalutatori, ai minimizzatori, ai banalizzatori, a quelli che è solo folklore e goliardia… - alfreaudi : RT @GavinoSanna1967: Dichiarazioni simili da parte di Orban avrebbero scatenato un pandemonio, con gli europeisti a denunciare 'gravissimo… -