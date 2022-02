' Ndrangheta | pestaggi a componenti di un clan rivale | quattro arresti

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Avevano agito in pieno giorno e a viso scoperto nel luglio del 2021 nel centro della citta' nei confronti di persone riconducibili alla coscaAcri - Morfo', mettendo in atto una vera e propria ...

... mettendo in atto una vera e propria spedizione punitiva cone danneggiamenti. Quattro persone Andrea Pio Solferino, Ivan De Martino De Martino Ivan, entrambi ventenni, e Gaetano Solferino ...... che aveva determinato l'arresto di due persone ritenute gravemente indiziate dei violentia soggetti riconducibili al sodalizio di 'Acri - Morfò, nel corso del quale erano stati ...Avevano agito in pieno giorno e a viso scoperto nel luglio del 2021 nel centro della citta' nei confronti di persone riconducibili alla cosca rivale Acri-Morfo', mettendo in atto una vera e ...I provvedimenti seguono di fatto, quello già eseguito il 27 luglio 2021, che aveva determinato l’arresto di due persone ritenute gravemente indiziate dei violenti pestaggi in danno di soggetti ...