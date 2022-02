Moratti: «Covid, in Lombardia parametri da zona bianca» (Di venerdì 18 febbraio 2022) La vicepresidente e assessore al Welfare della Regione: «Con un 14,6% di occupazione dei posti letto in area medica e un 8,6% nelle terapie intensive, un Rt regionale a 0,62 e un’incidenza che scende rapidamente si disegna un quadro che colloca saldamente la Lombardia in zona bianca». Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 18 febbraio 2022) La vicepresidente e assessore al Welfare della Regione: «Con un 14,6% di occupazione dei posti letto in area medica e un 8,6% nelle terapie intensive, un Rt regionale a 0,62 e un’incidenza che scende rapidamente si disegna un quadro che colloca saldamente lain».

