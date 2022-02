Michelle Hunziker, a 24 ore dal bacio in tv con Eros la “vendetta” di Tomaso Trussardi: gesto definitivo (Di venerdì 18 febbraio 2022) Michelle Hunziker, buona la prima ma non senza conseguenze. I fan della conduttrice non aspettavano altro di vederla risplendere sul palcoscenico dello show andato in onda mercoledì sera su Canale 5. Un format molto apprezzato dalla maggior parte del pubblico, ma qualcuno ha comunque mosso alcune critiche dirette alla conduttrice. La reazione di Tomaso Trussardi non ha tardato ad arrivare. Non solo non è stato fatto alcun riferimento a Tomaso, ma il pubblico ha avuto modo di assistere al tenero bacio in diretta tra Michelle ed Eros Ramazzotti ospite indiscusso della trasmissione. Un bacio, ma anche una frase pronunciata dalla conduttrice in persona che ha messo a bollire in pentola non pochi elementi per scatenare il ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022), buona la prima ma non senza conseguenze. I fan della conduttrice non aspettavano altro di vederla risplendere sul palcoscenico dello show andato in onda mercoledì sera su Canale 5. Un format molto apprezzato dalla maggior parte del pubblico, ma qualcuno ha comunque mosso alcune critiche dirette alla conduttrice. La reazione dinon ha tardato ad arrivare. Non solo non è stato fatto alcun riferimento a, ma il pubblico ha avuto modo di assistere al teneroin diretta traedRamazzotti ospite indiscusso della trasmissione. Un, ma anche una frase pronunciata dalla conduttrice in persona che ha messo a bollire in pentola non pochi elementi per scatenare il ...

Advertising

noemiofficial : Pronti per Michelle Impossible! ???? @m_hunziker @QuiMediaset_it #MichelleImpossible - MediasetPlay : “È tutta felicità che ti sei negata in questi anni” ???? Frappe per Michelle… da Michela Giraud! #MichelleImpossible… - MediasetPlay : “Si rivedono, si innamorano, si amano” ?? E a raccontare la storia di Michelle non poteva non esserci… Maria De Fil… - Italia_Notizie : Tomaso Trussardi e il gesto sui social: ha smesso di seguire Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti - zazoomblog : Tomaso Trussardi e il gesto sui social: ha smesso di seguire Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti - #Tomaso… -