Mani Pulite, Sallusti: "C'era un patto. I giornalisti concordavano le prime pagine. Ma su Greganti"… (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sallusti conferma: è vero. C'era un patto fra direttori negli anni di Mani Pulite: concordavano le prime pagine. E aggiunge addirittura che in quel periodo si crearono persino due pool di testate e giornalisti: uno di serie A e uno da girone minore. E, soprattutto, guardando a ritroso rilancia: «è lì che nacque la "giustizia spettacolo". Lì nacque il patto fra procure e giornalisti. E in quel momento che i cronisti– ricostruisce il direttore di Libero – divennero gli addetti stampa delle procure. E se qualcuno non assecondava il pool, addio notizie e addio verbali»…Quella in corso in quegli anni di rivolgimenti e dramma, fu una vera caccia all'ultimo scoop. Una guerra spietata tra le testate – dai ...

borghi_claudio : Effettivamente trent'anni dopo mani pulite riuscire a dare ai cittadini la possibilità di avere una giustizia più g… - fattoquotidiano : '???????? ???????????? - ???? ???????? ????????????' Torna da oggi in libreria e in edicola il libro di @gbarbacetto, @petergomezblog e… - fattoquotidiano : MANI PULITE, LA VENDETTA Sono state varate leggi per azzerare le prove, cambiare i reati o cancellarli, inceppare l… - PRCPadova : RT @maurizioacerbo: 'la politica deve essere fatta con le mani pulite. Se c’è qualche scandalo. Se c’è qualcuno che da’ scandalo; se c’è qu… - xuoissioux : RT @lmisculin: Prima la Costa Concordia, ora Mani Pulite, fra un mese chissà. I megaprogetti – articoloni, podcast, documentari – che ruota… -