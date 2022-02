Mafia capitale | processo d’appello bis | Alemanno condannato a un anno e 10 mesi

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma –a une diecil’ex sindaco di Roma Gianniper traffico d’influenze e finanziamento illecito nell’ambito del procedimento stralcio su ‘’. A deciderlo i giudici della quarta sezione penale della Cortedi Roma nelbis disposto dalla Cassazione per rideterminare la pena. Il procuratore generale aveva chiesto nell’udienza di questa mattina di condannare, presente in aula, a due anni e mezzo. Lo scorso 8 luglio i giudici della sesta sezione penale della Corte di Cassazione avevano assolto l’ex sindaco, difeso dagli avvocati Cesare Placanica e Filippo Dinacci, dall’accusa di corruzione nell’ambito del procedimento stralcio su ...

... all'inizio chiamata. I giudici di secondo grado erano stati chiamati a rideterminare la pena dopo che nel luglio scorso la Cassazione aveva assolto Alemanno dall'accusa di corruzione ......rideterminare la pena Condannato a un anno e dieci mesi l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno per traffico d'influenze e finanziamento illecito nell'ambito del procedimento stralcio su ''...La Corte d'Appello di Roma ha condannato a un anno e dieci mesi l'ex sindaco di Roma Gianni Alemmano per traffico d'influenze e finanziamento illecito nell'ambito del procedimento stralcio su "Mafia ...L’ex sindaco di Roma dovrà scontare la pena per traffico d’influenze e finanziamento illecito nell’ambito dell’inchiesta su “Mafia capitale”. Il processo bis è stato disposto dalla Corte di Cassazione ...