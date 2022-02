LIVE Russia-Svezia 1-0 hockey ghiaccio, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: goal di Slepyshev ad inizio secondo tempo (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma delle semifinali 16?: Due minuti di penalità a Wallmark per trattenuta del bastone a Voronkov. 14?: Aumentano il ritmo gli svedesi. Adesso la Russia è costretta a difendersi. 9?: Grande confusione vicino alla porta della Russia. La Svezia però non riesce a trovare il guizzo vincente. 8?: Fuori di poco il tiro del russo Plotnikov. 5?: La Svezia non riesce a reagire. La Russia ora controlla bene il gioco. 1?: 1-0 Russia! Slepyshev supera alla grande Folin e davanti al portiere non sbaglia. Qui la Svezia molto male in difesa. 14.58: Inizia il secondo periodo. 14.54 Ci avviciniamo all’inizio del secondo ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma delle semifinali 16?: Due minuti di penalità a Wallmark per trattenuta del bastone a Voronkov. 14?: Aumentano il ritmo gli svedesi. Adesso laè costretta a difendersi. 9?: Grande confusione vicino alla porta della. Laperò non riesce a trovare il guizzo vincente. 8?: Fuori di poco il tiro del russo Plotnikov. 5?: Lanon riesce a reagire. Laora controlla bene il gioco. 1?: 1-0supera alla grande Folin e davanti al portiere non sbaglia. Qui lamolto male in difesa. 14.58: Inizia ilperiodo. 14.54 Ci avviciniamo all’del...

