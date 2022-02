Ligue 1 2021 2022 | tra Lille e Metz è solo uno scialbo pareggio per 0-0

(Di venerdì 18 febbraio 2022)incolore per 0-0 nell’anticipo di1 tra. Una gara abbastanza noiosa che ilnon riesce mai a portare a casa nonostante una dominanza 63-37 di possesso palla. Un infortunio importante, quello di Angel Gomes, costretto ad uscire al minuto 27?, sostituito da Timothy Weah. 7 gli ammoniti: Maiga, Kouyatè, Caillard e Amadou per il, Zhegrova, Fonte e Djalo per il. Due espulsi proprio nel finale, alla fine del recupero si tratta di Zhegrova per doppio giallo nei padroni di casa e Antonietti negli ospiti.che, con questo, rimane al nono posto.che invece si piazza al diciottesimo, a pari punti insieme a Saint-Etienne, Lorient e Troyes. SportFace.

