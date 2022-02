La profezia di Bettini su Lega e Pd | Cosa possono fare

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : profezia Bettini

ilGiornale.it

LadiSecondol'ex presidente del Consiglio " è in un momento di notevole difficoltà. Uomo leale, che apprezzo: ma più leader di Governo, che capo di un Partito ". ...... Dario Franceschini, Andrea Orlando e Goffredo, nonché altri esponenti del Pd, che non ... E se si realizzerà ladi un dirigente della segreteria dem: "C'è chi lavora per far saltare ...A far filtrare segnali di ottimismo è Goffredo Bettini, che non ha sbarrato la porta a un possibile nuovo esecutivo con il Carroccio al termine dell'esperienza Draghi. La "tentazione" di Bettini Quasi ...