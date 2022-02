(Di venerdì 18 febbraio 2022) L’ex portiere dell’Interè statoa Milano, nella zona di San, nella serata del 15 febbraio. L’ex calciatore brasiliano ha lavorato mercoledì sera in qualità di opinionista per la piattaforma Prime Video di Amazon, per seguire il match tra i nerazzurri e il Liverpool valido per gli ottavi di finale di L'articolo

Advertising

angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: Julio Cesar derubato in zona San Siro: trovati colpevole e refurtiva - CalcioFinanza : Julio Cesar derubato in zona San Siro: trovati colpevole e refurtiva - sportli26181512 : #Governance #Notizie Julio Cesar derubato a San Siro: trovato il colpevole: L’ex portiere dell’Inter Julio Cesar è… - matteoG1990 : @abartesaghi @massimo_macs @InterCM16 Julio cesar di queste parate ne faceva 4 a partita - FcInterNewsit : Derubato a San Siro: ritrovati a un 56enne gli auricolari sottratti a Julio Cesar -

Ultime Notizie dalla rete : Julio Cesar

L'ex portiere dell'Inter,, è stato derubato a Milano. Ieri pomeriggio i carabinieri hanno svolto un controllo straordinario in zona via Padova e hanno fermato un italiano di 56 anni che aveva con sé un paio di ...Hanno 'seguito' le cuffie (rubatet all'ex portiere dell'Inter) sfruttando la geolocalizzazione e hanno acciuffato un uomo che ne era in possesso. Blitz dei carabinieri in via Padova, a Milano, nel pomeriggio di giovedì 17 febbraio, durante un ...Stiamo parlando dell'ex portiere dell'Inter Julio Cesar che è stato vittima di un furto. I carabinieri di Milano sono però riusciti a localizzarle e restituirgliele in qualche giorno. Il 42enne aveva ...L’ex portiere dell’Inter Julio Cesar è stato derubato a Milano, nella zona di San Siro, nella serata del 15 febbraio. L’ex calciatore brasiliano ha lavorato mercoledì sera in qualità di opinionista ...