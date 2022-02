Joe Biden: “la Russia sta preparando un’operazione sotto falsa bandiera in Ucraina” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Secondo Joe Biden: “la Russia sta preparando un’operazione sotto falsa bandiera” mentre nel Donbass aumentano gli scontri Secondo gli Stati Uniti, la Russia potrebbe attaccare l’Ucraina da un momento all’altro. Il segretario di Stato americano Blinken ha detto che Mosca “potrebbe inventare attacchi terroristici, inscenare attacchi con droni contro i civili, un attacco con armi chimiche, rivelare false fosse comuni”. “La Russia – ha dichiarato poi Blinken – intende inventare un pretesto, non sappiamo esattamente che forma assumerà. Potrebbe essere un attacco terroristico inventato dentro la Russia, la scoperta inventata di una fossa comune, un finto attacco con droni contro civili o un attacco finto o ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 18 febbraio 2022) Secondo Joe: “lasta” mentre nel Donbass aumentano gli scontri Secondo gli Stati Uniti, lapotrebbe attaccare l’da un momento all’altro. Il segretario di Stato americano Blinken ha detto che Mosca “potrebbe inventare attacchi terroristici, inscenare attacchi con droni contro i civili, un attacco con armi chimiche, rivelare false fosse comuni”. “La– ha dichiarato poi Blinken – intende inventare un pretesto, non sappiamo esattamente che forma assumerà. Potrebbe essere un attacco terroristico inventato dentro la, la scoperta inventata di una fossa comune, un finto attacco con droni contro civili o un attacco finto o ...

