Inter, squalifica Bastoni: la decisione UFFICIALE sul ricorso (Di venerdì 18 febbraio 2022) L’Inter ha fatto ricorso per la squalifica di due giornate comminata ad Alessandro Bastoni: ecco la decisione della Corte d’Appello Sono passate due settimane dalla sconfitta, in rimonta, nel Derby… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 18 febbraio 2022) L’ha fattoper ladi due giornate comminata ad Alessandro: ecco ladella Corte d’Appello Sono passate due settimane dalla sconfitta, in rimonta, nel Derby… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Cosma74 : Complimenti alla ?@FIGC? e all’ #AIA per la coerenza nelle sanzioni e per non perdere occasione di dimostrare al m… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - Respinto il ricorso per la squalifica di Bastoni - susydigennaro : RT @napolimagazine: INTER - Respinto il ricorso per la squalifica di Bastoni - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Inter alla Corte Sportiva d'Appello: ricorso contro la squalifica di #Bastoni - serieAnews_com : ?? #Inter, respinto il ricorso per #Bastoni ? il difensore salterà anche il #Sassuolo -