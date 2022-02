Incendio sul traghetto Olympia di Grimaldi, ecco le operazioni di spegnimento delle fiamme – Video (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo l’Incendio che si è sviluppato a bordo del traghetto Euroferry Olympia della compagnia Grimaldi Lines, andato a fuoco vicino all’isola di Erikoussa, a nord di Corfù mentre era in navigazione da Igoumenitsa e Brindisi, i vigili del fuoco stanno spegnendo le fiamme. ecco le operazioni dei pompieri greci. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo l’che si è sviluppato a bordo delEuroferrydella compagniaLines, andato a fuoco vicino all’isola di Erikoussa, a nord di Corfù mentre era in navigazione da Igoumenitsa e Brindisi, i vigili del fuoco stanno spegnendo leledei pompieri greci. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

fattoquotidiano : Incendio sul traghetto Euroferry partito dalla Grecia e diretto in Italia: in salvo le 288 persone a bordo, nessun… - Corriere : Incendio sul traghetto Grimaldi Lines dalla Grecia all’Italia: in salvo le 288 persone a bordo - ilfattovideo : Incendio sul traghetto Olympia di Grimaldi, ecco le operazioni di spegnimento delle fiamme – Video - lorenzo10469500 : Incendio sul traghetto Olympia di Grimaldi, la Guardia costiera greca: “Ci sono 11 dispersi” - Il Fatto Quotidiano… - mariali94316534 : Incendio sul traghetto Grimaldi, ci sono dei dispersi -