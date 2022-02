Il Pd si conferma il primo partito | FdI lo tallona a mezzo punto

Leggi su agi

(Di venerdì 18 febbraio 2022) AGI - Le vicende delle ultime settimane (dalla rielezione di Sergio Mattarella in avanti) ridisegnano il quadro dei rapporti di forza tra i partiti. Nella Supermedia dei sondaggi di oggi, si viene sempre più a configurare una sorta di “corsa a due” traDemocratico (stabilmente in testa con il 21%) e Fratelli d'Italia (ancora in crescita, oggi al 20,4%). Si allarga infatti il divario tra questi due partiti e gli "inseguitori", con la Lega che perde lo 0,3% in due settimane (toccando un nuovo record storico in negativo da inizio legislatura) e il Movimento 5 Stelle, che scende anch'esso al 14,3%. Alle spalle di Forza Italia (8,3%) fa registrare una flessione anche la federazione tra Azione e +Europa, che perdein due settimane, apparentemente senza ragione. Se all'inizio dell'avventura “federativa” tra questi due ...